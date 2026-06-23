Российские гимнастки Дина и Арина Аверины провели диалог со школьниками в Печорах

12:36, 23 июня 2026, ПАИ

Открытый диалог «Точка опоры» с заслуженными мастерами спорта России, гимнастками Диной и Ариной Авериными прошёл в рамках заезда «Детство» Всероссийского проекта «Истоки. Школа» в Печорах. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Сёстры поделились своими впечатлениями о площадке «Истоки. Школа», которая напомнила им о детстве. «Когда мы приехали, сразу появились воспоминания о лагере. В детстве это были редкие выезды, а потом, после переезда в Москву, почти всё время проходило в зале», – отметила Арина.

Участники встречи поговорили о спортивной карьере гимнасток, травмах, конкуренции, семье, детстве и участии в телевизионных проектах. Дина рассказала о том, как справлялась с травмами и восстановлением.

«После травмы тяжело восстановиться и физически, и морально. Ты всё время думаешь о ней, боишься снова ошибиться. Были моменты, когда хотелось бросить гимнастику, особенно когда казалось, что я подвожу страну и не выигрываю. В такие периоды мне помогали семья и тренеры. Иногда достаточно было двух дней, чтобы перезагрузиться и вернуться к работе», – поделилась Дина.

По словам спортсменки, семья не настаивала на продолжении карьеры любой ценой, а прежде всего заботилась о её благополучии.

«Когда я говорила, что хочу закончить со спортом, дома отвечали: «Мы тебя ждём, приезжай». Папа всегда говорил, что здоровье важнее всего. А тренер советовал отдохнуть два дня и самой понять, чего я хочу. После такой паузы я осознавала, что не могу жить без спорта», – рассказала Дина.

Отвечая на вопрос о самом важном человеке на пути к победам, сёстры, не сговариваясь, назвали друг друга.

«У Дины спортивный характер, она всегда знала, какие слова сказать, чтобы я собралась на тренировку или выступление. А Арина помогала мне справляться с эмоциями, когда я могла несколько дней переживать из-за одной мысли. Без неё у меня не было бы таких результатов, а у неё – без меня», – рассказали гимнастки.

У Дины и Арины существовала особая традиция перед выступлениями: они смотрели друг другу в глаза.

«Арина подходила ко мне слева, я поворачивалась, смотрела ей в глаза, она говорила несколько слов – и я выходила выступать. То же самое происходило и перед её выходом», – рассказала Дина.

Арина добавила, что во время выступлений они старались не смотреть друг на друга из зала, чтобы не передавать волнение. По музыке, реакции зрителей и тренеров сёстры понимали, как прошёл номер.

В конце встречи сёстры поделились фразами, которые помогали им перед соревнованиями. Дина назвала своим девизом слова: «Нет ничего невозможного. Дальше – больше». Арина добавила, что перед выходом часто говорила себе: «Будь что будет».

Дина Аверина – серебряный призёр Олимпийских игр в Токио (2020) в индивидуальном многоборье, 18-кратная чемпионка мира (2017, 2018, 2019, 2021), в том числе четырёхкратная абсолютная чемпионка мира (2017, 2018, 2019, 2021), 10-кратная чемпионка Европы (2017, 2019, 2021), в том числе четырёхкратный серебряный призёр и бронзовый призёр, трёхкратная чемпионка Европейских игр (2019), в том числе абсолютная, двукратная абсолютная чемпионка России (2017, 2018).

Арина Аверина – пятикратная чемпионка мира (2017, 2018, 2019, 2021), в том числе шестикратный серебряный призёр и пятикратный бронзовый призёр, девятикратная чемпионка Европы (2017, 2018, 2019, 2021), в том числе двукратная абсолютная чемпионка Европы (2018, 2021), бронзовый призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка II Игр стран СНГ (2023), трёхкратная абсолютная чемпионка России (2019, 2020, 2021).

Напомним, заезд объединил 150 подростков из 40 регионов страны: представителей «Движения первых», курсантов центра «Воин», юнармейцев, финалистов Всероссийской олимпиады по истории, а также подростков, состоящих на профилактическом внутришкольном учёте. Программа направлена на развитие навыков командной работы, взаимопонимания, анализа сложных ситуаций и осознанного отношения к происходящему в жизни и информационном пространстве.

Организатором заезда «Детство» Всероссийского проекта «Истоки. Школа» выступает Роспатриотцентр Росмолодёжи при поддержке «Движения первых» и Центра анализа и профилактики информационных угроз в молодёжной среде.