Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Центральной площадкой Дня молодёжи в Пскове станет Финский парк

Центральной площадкой Дня молодёжи в Пскове станет Финский парк, рассказала руководитель Центра молодежи и общественных инициатив Елизавета Зайцева на брифинге в медиацентре ПАИ 23 июня.

Елизавета Зайцева. Фото: ПАИ

Парк в районе Троицкого моста на время превратится в молодёжный городок с пространствами, каждое из которых будет соответствовать своей активности. Все они будут объединены общей концепцией Года единства народов России.

«На площадке «Гордость России» можно будет принять участие в мастер-классах и сделать что-то руками в традиции псковских ремёсел. На площадке «Создано молодыми» можно будет познакомиться с продукцией, созданной молодыми предпринимателями, – украшениями, одеждой, косметикой. В пространстве «Единство России» будет работать несколько мастерских: народных традиций и народов России. В пространстве «Мечта России» будут действовать интерактивные площадки от центра «Воин»: тир-лазертаг, беспилотные системы, тактическая медицина. Будет интересная площадка от «Кванториума» с научными разработками и лекциями», – перечислила Елизавета Зайцева.

Кроме того, в парке появится большое игровое пространство, где желающих научат играм народов России. Также будет работать медиапространство с выездной студией от Псковского агентства информации и «Первого Псковского».

Центральная площадка праздника – «Молодость России», где выступит исполнительница Матрёшка, группа Radioband и певец Zvonkiy.

Праздник продлится с 16:00 до 22:30. Подробности появятся в группе «Молодёжь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

28 июня в 15:00 всех приглашают в пространство «Лофт» (Спортивная, 1б) на фестиваль «Артчелла». Здесь будут творческие мастер-классы, интерактивные площадки и море возможностей проявить свои таланты.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






23 июня 2026

Обучение общественных наблюдателей к выборам стартовало в Пскове
23 июня 2026

Эффективные способы защиты от клещей назвали специалисты
23 июня 2026

Центральной площадкой Дня молодёжи в Пскове станет Финский парк
23 июня 2026

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины провели диалог со школьниками в Печорах
23 июня 2026

Празднование Дня молодёжи в Пскове продлится с 26 по 28 июня
23 июня 2026

Дожди и до +23 градусов ожидается в Псковской области 24 июня
23 июня 2026

Дороги, школы и спорт: куда направят дополнительные 87,8 млн рублей в бюджете Пскова
23 июня 2026

МРТ без направления: в Минздраве объяснили, где это будет работать

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...