Центральной площадкой Дня молодёжи в Пскове станет Финский парк

12:37, 23 июня 2026, ПАИ

Центральной площадкой Дня молодёжи в Пскове станет Финский парк, рассказала руководитель Центра молодежи и общественных инициатив Елизавета Зайцева на брифинге в медиацентре ПАИ 23 июня.

Парк в районе Троицкого моста на время превратится в молодёжный городок с пространствами, каждое из которых будет соответствовать своей активности. Все они будут объединены общей концепцией Года единства народов России.

«На площадке «Гордость России» можно будет принять участие в мастер-классах и сделать что-то руками в традиции псковских ремёсел. На площадке «Создано молодыми» можно будет познакомиться с продукцией, созданной молодыми предпринимателями, – украшениями, одеждой, косметикой. В пространстве «Единство России» будет работать несколько мастерских: народных традиций и народов России. В пространстве «Мечта России» будут действовать интерактивные площадки от центра «Воин»: тир-лазертаг, беспилотные системы, тактическая медицина. Будет интересная площадка от «Кванториума» с научными разработками и лекциями», – перечислила Елизавета Зайцева.

Кроме того, в парке появится большое игровое пространство, где желающих научат играм народов России. Также будет работать медиапространство с выездной студией от Псковского агентства информации и «Первого Псковского».

Центральная площадка праздника – «Молодость России», где выступит исполнительница Матрёшка, группа Radioband и певец Zvonkiy.

Праздник продлится с 16:00 до 22:30. Подробности появятся в группе «Молодёжь Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

28 июня в 15:00 всех приглашают в пространство «Лофт» (Спортивная, 1б) на фестиваль «Артчелла». Здесь будут творческие мастер-классы, интерактивные площадки и море возможностей проявить свои таланты.