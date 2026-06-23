Эффективные способы защиты от клещей назвали специалисты

12:50, 23 июня 2026, ПАИ

С наступлением тёплого сезона, когда жители проводят выходные в лесах, на дачных участках и в деревнях, возрастает риск укусов клещей. О мерах предосторожности напомнили в ГУ МЧС России по Псковской области.

При выходе на природу рекомендуется надевать светлую или однотонную одежду, которая делает насекомых более заметными. Брюки следует заправлять в сапоги или носки, верхнюю часть одежды – в брюки. Манжеты и ворот рубашки также должны плотно прилегать к телу.

Одежду необходимо обрабатывать специальными средствами от клещей. В период активности эктопаразитов аналогичными средствами нужно обрабатывать домашних животных.

Не следует садиться или ложиться на траву. После возвращения из леса требуется снять одежду и тщательно осмотреть её и тело на наличие клещей, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что первый случай присасывания клеща в Псковской области в 2026 году зарегистрирован 15 марта, а в 2025 году – 10 марта. Ранее эпидемиолог рассказала, что делать при укусе клеща и как защититься от клещевого энцефалита. По словам эксперта, каждый седьмой исследованный в Псковской инфекционной больнице клещ заражён боррелиями.