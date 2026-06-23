Празднование Дня молодёжи в Пскове продлится с 26 по 28 июня

11:38, 23 июня 2026, ПАИ

Празднование Дня молодёжи в Пскове продлится с 26 по 28 июня, сообщил министр молодёжной политики региона Дмитрий Яковлев на брифинге в медиацентре ПАИ 23 июня.

«В этом году, как и в прошлом, Росмолодёжь предложила единую концепцию празднования Дня молодёжи во всех регионах, и тема этого года – «Мечта. Гордость. Единство». Мы решили не концентрировать все события в одном дне, поэтому весь конец недели, с 26 по 28 июня, будет праздничным», – уточнил министр.

«Да, в этом году мы решили, что нам мало нескольких локаций, – подтвердила руководитель Центра молодежи и общественных инициатив Елизавета Зайцева. – Поэтому и решено было продлить праздник на три дня, возможно, в следующем году это будет уже целая неделя».

Начало праздничной программы – 26 июня в 16:00 в Доме молодёжи. «Там будут и дебаты, и концерты, и мастер-классы, и встречи с участниками СВО, с молодёжным кадровым центром. Мы постарались пригласить все молодёжные организации, чтобы ребята узнали о своих возможностях. Акцент на пользу», – отметила Елизавета Зайцева.