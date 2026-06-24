Врачи в России разработали метод ускоренного восстановления после огнестрельных ранений

09:59, 24 июня 2026, ПАИ

Способ, позволяющий в 1,5 раза ускорить восстановление пациентов после операций при огнестрельных ранениях, предложили врачи Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко и Центра хирургии имени Вишневского. Для этого они использовали препараты с вазоактивными пептидами, которые ранее применялись при лечении хронической ишемии, пишет газета «Известия».

Как рассказал старший ординатор отделения сосудистой хирургии госпиталя имени Бурденко Константин Петров, огнестрельные и осколочные ранения повреждают сосуды, и для восстановления их функции медики применили пептидные препараты. По оценкам специалистов, это дало ускорение заживления не менее чем в полтора раза.

Препарат представляет собой комплекс биологически активных веществ, направленный на восстановление сосудистой стенки. Он стимулирует образование новых сосудов и способствует снижению болевого синдрома. Однако для точной оценки эффективности методики необходимы дальнейшие исследования на более широкой выборке пациентов, отметили авторы работы.