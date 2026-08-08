Депутат Андрей Козлов посетил деревню Демя в Псковской области

15:27, 08 августа 2026, ПАИ

Депутат Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов совместно с главой Новосокольнического округа Виктором Новиковым посетил деревню Демя. В ходе встречи с местными жителями обсуждались вопросы сельской инфраструктуры, сообщил депутат на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Фото: личная страница Андрея Козлова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: личная страница Андрея Козлова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: личная страница Андрея Козлова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: личная страница Андрея Козлова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: личная страница Андрея Козлова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: личная страница Андрея Козлова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: личная страница Андрея Козлова в соцсети «ВКонтакте»



Фото: личная страница Андрея Козлова в соцсети «ВКонтакте»















Жители деревни поблагодарили за установку нового фельдшерско-акушерского пункта. Помимо этого, обсуждались частые аварийные отключения электроэнергии из-за слабой линии электропередачи. По данному вопросу запланировано взаимодействие с сетевой компанией для возможной модернизации участка.

Кроме того, поступила просьба о грейдировании дорог и налаживании автобусного сообщения. Транспортная доступность отдалённых деревень, по словам депутата, должна быть надёжной. Обсуждались и сроки газификации деревни. Также поднимался вопрос о выделении делянок леса на дрова, решение которого требует взаимодействия с региональными и федеральными профильными ведомствами.

Все обращения жителей зафиксированы и приняты в работу.