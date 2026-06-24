Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дипломная работа. Образование в России – всё больше инвестиция в будущее

Старт очередной приёмной кампании в российских университетах – повод поговорить не только о цифрах, но и о смыслах. В этом году Министерство науки и высшего образования России установило для вузов 620 481 бюджетное место – чуть больше, чем годом ранее. Цифра сама по себе рекордная, и за ней – логика государственной политики: высшее образование в России, казалось бы, последовательно становится доступнее. Но доступность – лишь одна сторона медали. Важнее другой вопрос: для кого и для чего открываются эти места?

Иллюстрация сгенерирована ИИ

73% бюджетных мест распределено среди вузов, расположенных за пределами столиц – в регионах. Региональные университеты – это точки притяжения для молодёжи на местах, якоря, удерживающие таланты от неизбежного дрейфа в Москву и другие мегаполисы. Когда качественное образование доступно дома – в Пскове, Новосибирске, Краснодаре, это работает на выравнивание возможностей, на развитие территорий.

В этом смысле «Единая Россия», как ключевая партия-законотворец, не просто фиксирует этот тренд, но активно его формирует. По Народной программе партии увеличение числа бюджетных мест в регионах стало одним из ключевых приоритетов. Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга подчёркивал, что 73% мест в регионах – это «прямой ответ на запрос избирателей».

Наибольшая доля бюджетного приёма – 42,5% – отдана инженерным специальностям. На причины этого указывает спрос промышленных предприятий: экономика нуждается в тех, кто умеет строить, изобретать и производить.

«Единая Россия» реализует эту задачу через идею создания сети передовых инженерных школ. К сегодняшнему дню в 23 регионах страны открыто 50 таких школ (включая Псков), в которых обучается 8 000 студентов. По Народной программе партии к 2030 году их число удвоится – до 100. Параллельно создаются инженерные классы для школьников, строится сквозная модель «школа – колледж – вуз – предприятие». Более 60% абитуриентов уже выбирают инженерные направления.

Расходы федерального бюджета на высшее образование в 2025 году выросли на 9% – более чем на 60 миллиардов рублей. Всего с 2021 года на поддержку инженерных школ направлено 40 миллиардов рублей.

Особого внимания заслуживает реформа целевого приёма. В 2026 году под него выделено 83 140 бюджетных мест, и впервые каждое из них жёстко привязано к конкретному работодателю. Не к министерству, не к ведомству в целом – к организации, которая уже сегодня знает, какой специалист ей понадобится через пять лет.

«Единая Россия» стала инициатором реформы целевого обучения. По инициативе партии заявки работодателей теперь размещаются на единой цифровой платформе «Работа России», интегрированной с порталом «Госуслуги» – процесс поступления стал прозрачным и доступным для любого абитуриента из любого региона. Результат оказался показательным: впервые на целевые места появился реальный конкурс. Студент понимает, куда придёт работать. Работодатель понимает, кого он ждёт.

По инициативе партии также расширен перечень компаний – заказчиков целевого обучения: теперь в него входят стратегические предприятия, производители медизделий, компании по переработке сельхозпродукции.

Параллельно с наращиванием бюджетных мест государство занялось структурой платного образования. По поручению президента Путина принятый в первом чтении законопроект с 1 сентября 2026 года предоставит правительству право устанавливать квоты на коммерческий приём – прежде всего по специальностям, не востребованным экономикой. Это не ограничение доступа к образованию, а настройка системы под реальные потребности рынка труда.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков точно описал суть происходящего: система высшего образования развивается «на основе запросов экономики, государства и общества». Высшая школа всё меньше живёт в отрыве от производства и всё больше – в связке с ним. Это и есть главная новость приёмной кампании – 2026: не просто рекордные цифры, а изменение самой архитектуры подготовки кадров.

Андрей Разумов
Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






24 июня 2026

Российские разработчики создают чат-бот для бесплатной юрпомощи гражданам
24 июня 2026

Как правильно купаться, выбирать ягоды и пить воду, расскажут в программе ​«Среда обитания»
24 июня 2026

В Псковской области опрокинулся ВАЗ с подростками: один из них в тяжёлом состоянии
24 июня 2026

Восстановлено больше тысячи листов: секретные документы 1941 года обнаружили в найденном под Невелем сейфе
24 июня 2026

Семейство жёлтых боровиков нашли горожане в Пскове
24 июня 2026

Три проекта из Псковской области выиграли более 1,3 млн рублей на конкурсе Росмолодёжи
24 июня 2026

ЕГЭ по обществознанию адаптируют к новым учебникам
24 июня 2026

24 и 30 июня часть Псковского музея-заповедника закроется на санитарные дни

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...