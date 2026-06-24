Дипломная работа. Образование в России – всё больше инвестиция в будущее

11:05, 24 июня 2026, ПАИ

Старт очередной приёмной кампании в российских университетах – повод поговорить не только о цифрах, но и о смыслах. В этом году Министерство науки и высшего образования России установило для вузов 620 481 бюджетное место – чуть больше, чем годом ранее. Цифра сама по себе рекордная, и за ней – логика государственной политики: высшее образование в России, казалось бы, последовательно становится доступнее. Но доступность – лишь одна сторона медали. Важнее другой вопрос: для кого и для чего открываются эти места?

73% бюджетных мест распределено среди вузов, расположенных за пределами столиц – в регионах. Региональные университеты – это точки притяжения для молодёжи на местах, якоря, удерживающие таланты от неизбежного дрейфа в Москву и другие мегаполисы. Когда качественное образование доступно дома – в Пскове, Новосибирске, Краснодаре, это работает на выравнивание возможностей, на развитие территорий.

В этом смысле «Единая Россия», как ключевая партия-законотворец, не просто фиксирует этот тренд, но активно его формирует. По Народной программе партии увеличение числа бюджетных мест в регионах стало одним из ключевых приоритетов. Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга подчёркивал, что 73% мест в регионах – это «прямой ответ на запрос избирателей».

Наибольшая доля бюджетного приёма – 42,5% – отдана инженерным специальностям. На причины этого указывает спрос промышленных предприятий: экономика нуждается в тех, кто умеет строить, изобретать и производить.

«Единая Россия» реализует эту задачу через идею создания сети передовых инженерных школ. К сегодняшнему дню в 23 регионах страны открыто 50 таких школ (включая Псков), в которых обучается 8 000 студентов. По Народной программе партии к 2030 году их число удвоится – до 100. Параллельно создаются инженерные классы для школьников, строится сквозная модель «школа – колледж – вуз – предприятие». Более 60% абитуриентов уже выбирают инженерные направления.

Расходы федерального бюджета на высшее образование в 2025 году выросли на 9% – более чем на 60 миллиардов рублей. Всего с 2021 года на поддержку инженерных школ направлено 40 миллиардов рублей.

Особого внимания заслуживает реформа целевого приёма. В 2026 году под него выделено 83 140 бюджетных мест, и впервые каждое из них жёстко привязано к конкретному работодателю. Не к министерству, не к ведомству в целом – к организации, которая уже сегодня знает, какой специалист ей понадобится через пять лет.

«Единая Россия» стала инициатором реформы целевого обучения. По инициативе партии заявки работодателей теперь размещаются на единой цифровой платформе «Работа России», интегрированной с порталом «Госуслуги» – процесс поступления стал прозрачным и доступным для любого абитуриента из любого региона. Результат оказался показательным: впервые на целевые места появился реальный конкурс. Студент понимает, куда придёт работать. Работодатель понимает, кого он ждёт.

По инициативе партии также расширен перечень компаний – заказчиков целевого обучения: теперь в него входят стратегические предприятия, производители медизделий, компании по переработке сельхозпродукции.

Параллельно с наращиванием бюджетных мест государство занялось структурой платного образования. По поручению президента Путина принятый в первом чтении законопроект с 1 сентября 2026 года предоставит правительству право устанавливать квоты на коммерческий приём – прежде всего по специальностям, не востребованным экономикой. Это не ограничение доступа к образованию, а настройка системы под реальные потребности рынка труда.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков точно описал суть происходящего: система высшего образования развивается «на основе запросов экономики, государства и общества». Высшая школа всё меньше живёт в отрыве от производства и всё больше – в связке с ним. Это и есть главная новость приёмной кампании – 2026: не просто рекордные цифры, а изменение самой архитектуры подготовки кадров.