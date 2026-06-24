Семейство жёлтых боровиков нашли горожане в Пскове

11:14, 24 июня 2026, ПАИ

13 полубелых грибов нашли горожане на улице Труда в Пскове. Фотографиями находок Ольга Горячева поделилась в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте».

«Какие красавцы! Я один всё-таки выдерну. Посмотрите. <...> Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, старый десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать грибов», – посчитала псковичка.

Полубелый гриб также называют болет полубелый, боровик жёлтый и желтожебрик. Гриб теплолюбив, поэтому встречается ближе к югу. Он произрастает в хвойных и лиственных лесах, часто встречается в орешнике, рядом с дубами и клёнами. Предпочитает глинистые, довольно плотные и влажные почвы. Гриб довольно редкий – плодоносит не каждый год, хотя иногда очень обильно.

Полубелый съедобен: используется для засолки, жарки, варки бульонов. Сбор приходится на период с конца мая до начала ноября.

Некоторые пользователи группы выразили сомнения, что на фотографиях изображены полубелые грибы, посчитав, что это дубовик обыкновенный. Однако Ольга Горячева в качестве аргумента привела статью на специализированном сайте, а также сослалась на умную камеру.

«Это именно полубелый! Это подтвердила умная камера. Удивительно, что он вообще у нас вырос», – сказала Ольга Горячева в беседе с корреспондентом ПАИ.

Ранее сообщалось, что лисички, обабки и землянику уже собирают в лесах Псковской области.