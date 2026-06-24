Три проекта из Псковской области выиграли более 1,3 млн рублей на конкурсе Росмолодёжи

11:11, 24 июня 2026, ПАИ

Три проекта из Псковской области стали победителями конкурса Росмолодёжь.Гранты в 2026 году. На реализацию социальных инициатив авторы получили более 1,34 млн рублей, сообщает официальный канал региона в мессенджере MАХ.

Самую крупную поддержку – 746 тысяч рублей – получила Екатерина Зологина. Ее проект «Творческий фестиваль для детей из интернатных учреждений «Зажигая звёзды» победил в номинации «#вдохновляй». Инициатива направлена на раскрытие творческих способностей воспитанников интернатов и их социализацию через искусство.

Анастасия Кадырова стала победителем в номинации «#ты_не_один». На реализацию проекта «Сантини», ориентированного на поддержку людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, выделено 48 тысяч рублей.

Ещё один грант получила Анастасия Николаева. Её проект «Акселератор молодёжного актива «Самоуправление 60» победил в номинации «#делись_опытом». На развитие молодёжного и студенческого самоуправления в регионе автору предоставят 550 тысяч рублей.

Конкурс Росмолодёжь.Гранты проводится в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».