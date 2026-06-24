ЕГЭ по обществознанию адаптируют к новым учебникам

11:06, 24 июня 2026, ПАИ

Изменения в задания ЕГЭ по обществознанию, связанные с новым школьным курсом и учебником, будут внесены только через два учебных года. Об этом на полях Петербургского международного юридического форума сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, пишет РИА Новости.

По словам главы Минпросвещения, корректировка контрольных измерительных материалов произойдет после того, как школьники полностью освоят обновлённую программу и новый учебник обществознания.

Сергей Кравцов подчеркнул, что нынешним выпускникам и тем, кто будет сдавать ЕГЭ в следующем учебном году, беспокоиться не стоит. Они будут проходить экзамен по действующей программе, которая сейчас реализуется в школах.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября этого года по новым учебникам обществознания начнут обучаться ученики 9-х и 10-х классов. Для одиннадцатиклассников переход на обновлённые учебные материалы запланирован на 1 сентября 2027 года.

Новый учебник обществознания был подготовлен под редакцией заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Ранее сообщалось, что 75-летняя псковичка написала ЕГЭ по химии. О школьниках, получивших на ЕГЭ 100 баллов, можно прочитать здесь и здесь.