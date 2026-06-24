Российские разработчики создают чат-бот для бесплатной юрпомощи гражданам
Специальный чат-бот для бесплатной юридической помощи гражданам создают российские разработчики. Об этом сообщил замглавы Минюста РФ Максим Бесхмельницын в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), пишет ТАСС.
Чат-бот будет оказывать юридическую помощь в онлайн-режиме. Сервисом можно будет пользоваться для консультации при оформлении документов или решения вопросов с органами власти.
Бот опишет алгоритм действия в конкретной ситуации, поможет написать документы или подать заявление. Бесхмельницын подчеркнул, что чат-бот является полностью российской разработкой.
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