Российские разработчики создают чат-бот для бесплатной юрпомощи гражданам

11:39, 24 июня 2026, ПАИ

Специальный чат-бот для бесплатной юридической помощи гражданам создают российские разработчики. Об этом сообщил замглавы Минюста РФ Максим Бесхмельницын в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), пишет ТАСС.

Чат-бот будет оказывать юридическую помощь в онлайн-режиме. Сервисом можно будет пользоваться для консультации при оформлении документов или решения вопросов с органами власти.

Бот опишет алгоритм действия в конкретной ситуации, поможет написать документы или подать заявление. Бесхмельницын подчеркнул, что чат-бот является полностью российской разработкой.