Как правильно купаться, выбирать ягоды и пить воду, расскажут в программе ​«Среда обитания»

11:37, 24 июня 2026, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко.

Сколько в этом сезоне официальных пляжей в Псковской области? Безопасна ли сейчас для купающихся вода в реке Великой в Пскове? Стоит ли «купаться» в фонтане? Можно ли пить воду из родников? Какой вирус чаще всего переносят клещи и есть ли уже заражённые? Как выбрать самые вкусные и безопасные ягоды? Как правильно мыть зелень, ягоды, фрукты и овощи?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00.

Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте».