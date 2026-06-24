В Псковской области опрокинулся ВАЗ с подростками: один из них в тяжёлом состоянии
Автомобиль ВАЗ-2115 под управлением подростков вылетел с трассы и опрокинулся. Авария произошла у деревни Киевка Порховского района, сообщается в канале «Псковская сводка» в МАХ.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
В результате ДТП пострадали подростки 2010 и 2011 годов рождения. Оба госпитализированы, один из них в тяжёлом состоянии. Кто именно управлял автомобилем, выясняется.
На месте работают пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.
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