В Псковской области опрокинулся ВАЗ с подростками: один из них в тяжёлом состоянии

11:34, 24 июня 2026, ПАИ

Автомобиль ВАЗ-2115 под управлением подростков вылетел с трассы и опрокинулся. Авария произошла у деревни Киевка Порховского района, сообщается в канале «Псковская сводка» в МАХ.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX













В результате ДТП пострадали подростки 2010 и 2011 годов рождения. Оба госпитализированы, один из них в тяжёлом состоянии. Кто именно управлял автомобилем, выясняется.

На месте работают пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи. Обстоятельства происшествия выясняются.