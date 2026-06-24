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Общество

Восстановлено больше тысячи листов: секретные документы 1941 года обнаружили в найденном под Невелем сейфе

Под Невелем поисковики обнаружили армейский сейф с документами и боевым знаменем 210-го отдельного батальона связи. Уникальную находку сделал поисковый отряд «Гвоздика» во время очередного выезда в лес, пишет «АиФ-Псков».

Фото из соцсетей поискового отряда «Гвоздика»

Металлический ящик пролежал в земле более 80 лет. Внутри сохранились штабные документы, личные списки бойцов, служебные бумаги и материалы с грифом «совершенно секретно».

«Отряд существует с 2004 года, но такая находка у нас впервые. Мы поднимали каски, медальоны, фрагменты документов, оружие, но чтобы целый сейф с боевым знаменем и штабными бумагами – это, конечно, уникальный случай», – рассказал руководитель отряда Михаил Ясютич.

Сейф был найден в лесном массиве северо-западнее деревни Сомино. По словам поисковиков, сначала лопата наткнулась на металл, а затем из земли извлекли армейский ящик, находившийся на глубине около полуметра.

Когда сейф вскрыли, стало ясно, что документы пережили тяжёлые условия. Бумага была от влаги деформирована, папки и листы слиплись.

«При этом сразу стало понятно, что это не случайная подборка, – вспоминает Михаил Ясютич. – Внутри находились документы штаба 210-го отдельного батальона связи с печатями и штампами части, а также личные вещи военных, в том числе принадлежности для бритья, письменные принадлежности. Среди бумаг обнаружились и материалы с грифом «совершенно секретно».

Понимая хрупкость находки, поисковики ограничились самым осторожным осмотром и отказались от попыток разворачивать и разделять листы на месте, чтобы не уничтожить ценную информацию.

Фото из соцсетей поискового отряда «Гвоздика»

Находку передали во Всероссийский информационно-поисковый центр в Казани. Специалисты провели реставрацию документов, расслоение и оцифровку материалов. Всего удалось восстановить более тысячи листов.

Особую ценность представляют именные списки бойцов и командиров 210-го отдельного батальона связи, составленные в мае 1941 года. По словам Михаила Ясютича, именно эти документы могут помочь установить судьбу военнослужащих, которые до сих пор считаются пропавшими без вести.

При беглой проверке по базам данных оказалось, что большинство указанных в документах военнослужащих до сих пор считаются пропавшими без вести, а на некоторых сведения полностью отсутствуют.

Причина – в трагической судьбе дивизии. 170-я стрелковая дивизия была сформирована в Башкирской АССР в сентябре 1939 года. В июне 1941-го она вошла в состав войск 51-го стрелкового корпуса 22-й армии Западного фронта. В июле – августе 1941 года дивизия несколько раз попадала в окружение, с боями прорывалась от Себежа на Невель и далее на Великие Луки. К концу августа из окружения вышли лишь отдельные бойцы и командиры.

15 июня в Москве в рамках масштабной акции «Единство в памяти. Сила в подвиге» состоялась передача шефского Красного знамени 210-го отдельного батальона связи 170-й стрелковой дивизии представителям Республики Башкортостан.

Тем временем поисковая работа в окрестностях Сомино продолжается. «Мы уже поднимали останки семи бойцов, часть удалось опознать, – отмечает поисковик. – Сейчас в том районе снова обнаружены останки, пока мы их не эксгумировали полностью, рано говорить о подробностях. Но точно ясно одно: работа там будет продолжена, потому что вероятность найти новых бойцов очень велика».

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