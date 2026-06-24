В центре Пскова ограничат движение для замены асфальта

12:30, 24 июня 2026, ПАИ

Подрядная организация успешно завершила восстановление изношенных слоёв дорожного покрытия на улице Звёздной, Рижском проспекте (на участке от «Магеллана» до улицы Народной), а также на мосту 50‑летия Октября (разметку на мосту нанесут в течение недели). Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём канале в мессенджере МАХ.

Сегодня ночью выполнили работы по укладке асфальта на улице Генерала Маргелова, на участке от улицы Юбилейной до улицы Шестака.

Глава города обратил внимание, что в воскресенье, 28 июня, вечером приступят к восстановлению изношенного покрытия проезжей части на площади Ленина. Работы продлятся до пятницы, 3 июля, и будут проводиться в вечернее и ночное время (с 21:00 до 06:00). В это время движение по площади Ленина и прилегающим улицам будет ограничено. Движение общественного транспорта останется без изменений.

«Прошу всех водителей быть внимательными, заранее планировать маршруты и учитывать эти ограничения. Спасибо за понимание и терпение!» – призвал Борис Елкин.