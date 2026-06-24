Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции аэропорта в Пскове

12:55, 24 июня 2026, ПАИ

Проектная документация по реконструкции гражданского сектора аэропорта «Княгиня Ольга» в Пскове прошла государственную экспертизу. Решение разработал подведомственный Росавиации институт «Аэропроект», сообщает Минтранс России.

Аэропорт обновят в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система»: реконструируют перрон и рулёжную дорожку, оборудуют площадку для противообледенительной обработки самолётов, обновят водосточно-дренажную систему и светосигнальное оборудование.

После реконструкции аэропорт сможет принимать больше ближне- и среднемагистральных самолётов, в том числе МС-21, «Суперджет-100» и Boeing 737-800.