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Общество

Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции аэропорта в Пскове

Проектная документация по реконструкции гражданского сектора аэропорта «Княгиня Ольга» в Пскове прошла государственную экспертизу. Решение разработал подведомственный Росавиации институт «Аэропроект», сообщает Минтранс России.

Фото из телеграм-канала «Аэропорт Псков»

Аэропорт обновят в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система»: реконструируют перрон и рулёжную дорожку, оборудуют площадку для противообледенительной обработки самолётов, обновят водосточно-дренажную систему и светосигнальное оборудование.

После реконструкции аэропорт сможет принимать больше ближне- и среднемагистральных самолётов, в том числе МС-21, «Суперджет-100» и Boeing 737-800.

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