Аспирант ПсковГУ вошёл в число победителей конкурса на президентскую стипендию

14:22, 24 июня 2026, ПАИ

Аспирант ПсковГУ и научный сотрудник лаборатории «Центр комплексного изучения проблем региональной безопасности» Игорь Егоров вошёл в число 800 победителей конкурса Минобрнауки РФ на стипендию президента для аспирантов и адъюнктов 2026 года. Об этом говорится в сюжете телеканала «Первый Псковский».

За всю историю конкурса это первая победа представителя Псковской области. Всего в этом году было подано более шести тысяч заявок из 79 регионов.

Тема исследования Игоря Егорова – «Советская внешняя политика в отношении Эстонии в 1919–1939 гг.». Работа направлена на укрепление национальной безопасности и противодействие деструктивному информационно-психологическому воздействию. В вузе уточнили, что это одно из ключевых направлений Стратегии научно-технологического развития РФ.

Научный руководитель аспиранта – начальник управления научно-исследовательской деятельности ПсковГУ Василий Фролов.

«Интерес к истории у меня сформировался задолго до поступления в университет. Ещё в школе я участвовал в различных конкурсах, олимпиадах, в том числе удалось стать победителем олимпиады МГУ по обществознанию. Тогда осознанно принял решение стать студентом исторического факультета», – отметил Игорь Егоров и добавил, что его всегда привлекали темы международных отношений, внешней политики, приграничья.