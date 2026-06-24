Российские учёные создали 3D-диагностику матки без анестезии и операций

14:48, 24 июня 2026, ПАИ

Учёные Сеченовского университета запатентовали технологию «виртуальной гистероскопии» – неинвазивное исследование полости матки, которое не требует проникновения в орган. Метод позволяет выявлять патологии эндометрия, включая миомы, полипы, спайки и аденомиоз, сообщают «Известия».

Заболевания эндометрия встречаются примерно у 40 % женщин, страдающих бесплодием. Они могут стать причиной нарушений менструального цикла, болезненных менструаций, выкидышей и препятствовать имплантации эмбриона.

Традиционная гистероскопия, считающаяся сегодня наиболее точным методом диагностики, требует анестезии и связана с риском осложнений – повреждения тканей и развития инфекций. Новая технология основана на анализе трёхмерной реконструкции эндометрия в режиме HDlive и не требует инвазивного вмешательства.