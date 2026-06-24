Фестиваль «Накануне Купалы» организует Полистовский заповедник
Фольклорный фестиваль «Накануне Купалы» пройдёт в деревне Гоголево Локнянского района 5 июля. Праздник начнётся в 15:00 на территории кордона Полистовского заповедника, сообщили ПАИ организаторы.
В программе: выступление фольклорных, танцевальных и песенных коллективов, плетение венков и местные традиции, мастер-классы, игры для детей и взрослых, ярмарка и угощение, костер и хоровод.
Добавим, что праздник Ивана Купалы приходится на ночь с 6 на 7 июля.
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