Фестиваль «Накануне Купалы» организует Полистовский заповедник

16:04, 24 июня 2026, ПАИ

Фольклорный фестиваль «Накануне Купалы» пройдёт в деревне Гоголево Локнянского района 5 июля. Праздник начнётся в 15:00 на территории кордона Полистовского заповедника, сообщили ПАИ организаторы.

В программе: выступление фольклорных, танцевальных и песенных коллективов, плетение венков и местные традиции, мастер-классы, игры для детей и взрослых, ярмарка и угощение, костер и хоровод.

Добавим, что праздник Ивана Купалы приходится на ночь с 6 на 7 июля.