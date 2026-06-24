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Общество

Фасад и фундамент школы №13 в Пскове отремонтируют к 1 сентября

В школе № 13 Пскова в этом году проведут ремонт фасада, фундамента и отмостки здания. Соответствующие поручения во время контрольного выезда дал глава города Борис Елкин.

Фото: канал Бориса Елкина в мессенджере MAX

Вместе с ним объект посетили депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов и председатель Совета руководителей муниципальных образовательных учреждений Пскова, директор школы № 29 Елена Синёва.

Как сообщил Борис Елкин, подрядчик обязуется завершить работы по капитальному ремонту фасада и фундамента к 1 сентября.

Глава города напомнил, что в прошлом году в школе за счёт федерального и муниципального финансирования были полностью обновлены столовая, учебные классы и коридоры. Кроме того, в учреждении заменили инженерные коммуникации, системы пожарной безопасности и видеонаблюдения.

Фото: канал Бориса Елкина в мессенджере MAX

За счёт средств городского бюджета также удалось восстановить два лестничных марша и установить новую металлическую противопожарную дверь.

Фото: канал Бориса Елкина в мессенджере MAX

По словам Бориса Елкина, работа по модернизации образовательных учреждений не заканчивается после сдачи объекта. Городские власти придерживаются комплексного подхода и продолжают учитывать предложения, которые появляются уже в процессе эксплуатации обновлённых помещений, учебных кабинетов и общественных пространств.

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