Не плескаться в фонтане на Четырёх углах советуют псковичам

15:45, 24 июня 2026, ПАИ

Фонтаны, даже сухие, не предназначены для купания и того, чтобы по ним бегали, предупредила руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Да, в том же «сухом» фонтане на Четырёх углах есть несколько степеней очистки, обеззараживания, к тому же воду там регулярно меняют, но ведь ночью он не работает, а птиц, кошечек, собачек и сопутствующие загрязнения никто не отменял. И вот ребёнок после пробежки под струями такого фонтана может заработать и острую кишечную инфекцию, и конъюнктивит, и даже гепатит А. Пугать никого не хочется, но иметь в виду это надо. Лучше прийти и посозерцать, но не плескаться в струях фонтана и тем более не пить из него», – посоветовала Елена Припутенко.

Несмотря на все меры по очистке, риски подхватить какое-то заболевание, отметила специалист, всё равно остаются, особенно в жаркую погоду.