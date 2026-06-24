Клещи стали реже присасываться к псковичам

16:00, 24 июня 2026, ПАИ

1 112 случаев присасывания клещей зарегистрировано в Псковской области в этом сезоне. Это меньше, чем в 2025 году, когда за то же время зарегистрировано 1 817 случаев, уточнила руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

В этом году сезон, по её словам, снова начался рано – первый случай присасывания клеща зарегистрирован 15 марта. В последние годы клещевой сезон в Псковской области завершается только в ноябре.

На спад количества присосавшихся членистоногих влияет ответственное отношение псковичей, которые регулярно используют репелленты и проводят взаимные осмотры после прогулок, плюс акарицидные обработки скверов и парков.

27,1 % исследованных в Псковской области клещей оказались переносчиками боррелиоза, случаев клещевого энцефалита не обнаружено.

От энцефалита лучше всего защитит вакцинация, которую лучше начинать уже осенью. От боррелиоза никакой защиты нет. Оба заболевания смертельно опасны и страшны своими осложнениями.