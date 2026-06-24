В псковском храме Святого Александра Невского крестили десантников
В храме Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского города Пскова состоялось крещение военнослужащих срочной службы 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России, сообщили ПАИ в Псковской епархии.
Таинство крещения совершили клирики храма иерей Максим Васильев и иерей Дионисий Каминский. Новокрещеным воинам отец Максим вручил Святое Евангелие, молитвословы и иконки.
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