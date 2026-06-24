В Псковской области разрешено купаться только на 11 пляжах

15:10, 24 июня 2026, ПАИ

В Псковской области официально зарегистрированы 26 мест для купания, рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«10 из них находятся на территории загородных оздоровительных лагерей. Положительное санитарно-эпидемиологическое заключение из 26 зарегистрированных пляжей получили только 11», – уточнила Елена Припутенко.

Купаться можно на пляжах в лагерях «Ленок», «Зеркальный», «Звёздный», «Юный железнодорожник», «Алые паруса», «Берёзка», «Радуга», на пляже в санатории «Гороховое озеро», на муниципальном пляже «Гороховое озеро», у пансионата «Кривск» и на городском пляже на реке Великой в Пскове.

Причём специалисты Роспотребнадзора проверяют не только качество воды, но и песка.

На пляжах, которые не прошли проверку или даже не подавали заявления на необходимость такой проверки, должны поставить у воды предупреждающие таблички с запретом на купание.