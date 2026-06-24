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Общество

Новые точки бесплатного Wi-Fi заработали в Псковской области

В Псковской области продолжается развитие единой бесплатной сети Wi-Fi Pskov_region. Как сообщил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов, проект помогает жителям оставаться на связи в условиях временных ограничений мобильного интернета.

Фото: ПАИ

По словам руководителя ведомства, региональные власти понимают неудобства, с которыми сталкиваются жители из-за нестабильной работы привычных сервисов и мобильной связи.

«Когда привычные сервисы работают нестабильно, быть на связи становится гораздо сложнее. Чтобы у каждого жителя была возможность стабильно пользоваться цифровыми сервисами и оставаться на связи с близкими, наше управление активно развивает проект единой бесплатной сети Wi-Fi Pskov_region», – отметил Виталий Рахманов.

Если в 2025 году основной упор был сделан на крупные города, где появились 79 точек в Пскове и 11 – в Великих Луках, то в 2026 году приоритетом стали административные центры муниципалитетов.

С начала года бесплатные точки доступа появились:

в Себеже – в районной библиотеке на улице Пролетарской, 25 и районном Доме культуры на улице 7 Ноября, 21а;

в Опочке – в краеведческом музее на улице Ленина, 64, районной библиотеке имени Пушкина на улице Коммунальной, 12 и на автостанции;

в Кунье – в центральной районной библиотеке на улице Дзержинского, 28;

в Псковском муниципальном округе – в Нееловском, Карамышевском и Быстрецовском домах культуры.

Сейчас в регионе работает уже 237 бесплатных точек сети Pskov_region. В среднем ежедневно к ним подключаются около 1 200 пользователей.

«Мы продолжаем расширять покрытие, чтобы бесплатный и стабильный интернет был доступен в ключевых точках каждого района», – подчеркнул Виталий Рахманов.

Найти ближайшую точку доступа жители могут на интерактивной карте проекта.

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