Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Школьники из Пскова стали лучшими шахматистами Северо-Запада

Команда Гуманитарного лицея Пскова, представлявшая Псковскую область, одержала победу в открытых всероссийских соревнованиях по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций Северо-Западного федерального округа. Об этом ПАИ сообщили в региональном минспорте.

Фото: минспорт Псковской области

Турнир проходил с 1 по 10 июня в посёлке Дагомыс Краснодарского края и собрал 87 команд из разных регионов страны.

В состав команды-победительницы вошли Дмитрий Голубев, Семён Тихонов, Мила Безменова и Анастасия Ульянова. Подготовкой школьников занимался педагог Александр Муравьёв.

По итогам соревнований псковские шахматисты заняли первое место и получили право представить регион в финальном этапе Всероссийского физкультурного мероприятия «Вызов первых», который также пройдёт в Сочи.

Успех команды позволил Псковской области войти в число сильнейших регионов Северо-Запада в школьных шахматах.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






24 июня 2026

Соревнования по водному многоборью прошли в Псковской области
24 июня 2026

Школьники из Пскова стали лучшими шахматистами Северо-Запада
24 июня 2026

Программа марафона «Земля спорта» в Пскове: что ждёт участников
23 июня 2026

Программу «Время независимых» проведут в Пскове
23 июня 2026

Универсальную спортплощадку возводят в Борисовичах
23 июня 2026

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины провели диалог со школьниками в Печорах
22 июня 2026

Чемпионат СЗФО по боксу пройдёт в Пскове
20 июня 2026

Ночной запуск аэростатов провели в Великолукской крепости

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...