Школьники из Пскова стали лучшими шахматистами Северо-Запада

15:51, 24 июня 2026, ПАИ

Команда Гуманитарного лицея Пскова, представлявшая Псковскую область, одержала победу в открытых всероссийских соревнованиях по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций Северо-Западного федерального округа. Об этом ПАИ сообщили в региональном минспорте.

Турнир проходил с 1 по 10 июня в посёлке Дагомыс Краснодарского края и собрал 87 команд из разных регионов страны.

В состав команды-победительницы вошли Дмитрий Голубев, Семён Тихонов, Мила Безменова и Анастасия Ульянова. Подготовкой школьников занимался педагог Александр Муравьёв.

По итогам соревнований псковские шахматисты заняли первое место и получили право представить регион в финальном этапе Всероссийского физкультурного мероприятия «Вызов первых», который также пройдёт в Сочи.

Успех команды позволил Псковской области войти в число сильнейших регионов Северо-Запада в школьных шахматах.