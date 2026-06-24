Школьники из Пскова стали лучшими шахматистами Северо-Запада
Команда Гуманитарного лицея Пскова, представлявшая Псковскую область, одержала победу в открытых всероссийских соревнованиях по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций Северо-Западного федерального округа. Об этом ПАИ сообщили в региональном минспорте.
Турнир проходил с 1 по 10 июня в посёлке Дагомыс Краснодарского края и собрал 87 команд из разных регионов страны.
В состав команды-победительницы вошли Дмитрий Голубев, Семён Тихонов, Мила Безменова и Анастасия Ульянова. Подготовкой школьников занимался педагог Александр Муравьёв.
По итогам соревнований псковские шахматисты заняли первое место и получили право представить регион в финальном этапе Всероссийского физкультурного мероприятия «Вызов первых», который также пройдёт в Сочи.
Успех команды позволил Псковской области войти в число сильнейших регионов Северо-Запада в школьных шахматах.