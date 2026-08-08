Депутат Дмитрий Белюков отметил значимость физической культуры в жизни великолучан

13:29, 08 августа 2026, ПАИ

Депутат Великолукской городской Думы, декан Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Дмитрий Белюков высказался о роли спорта в жизни города в День физкультурника. Об этом сообщается на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Белюков подчеркнул, что в Великих Луках растёт число жителей, для которых спорт стал частью жизни. Депутат отметил важность системной работы по развитию спортивной инфраструктуры, которая делает занятия физкультурой доступными для горожан всех возрастов.

«Спорт – это не только медали и рекорды. Это здоровье, энергия, сила характера, умение работать в команде и никогда не останавливаться перед трудностями», – говорится в сообщении.

Белюков обратил внимание на роль тренеров, преподавателей и ветеранов спорта в воспитании молодого поколения великолукских спортсменов. Он также отметил, что занятия физической культурой способствуют формированию у детей и молодёжи активной жизненной позиции.