Депутат Дмитрий Белюков отметил значимость физической культуры в жизни великолучан
Депутат Великолукской городской Думы, декан Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Дмитрий Белюков высказался о роли спорта в жизни города в День физкультурника. Об этом сообщается на его странице в соцсети «ВКонтакте».
Белюков подчеркнул, что в Великих Луках растёт число жителей, для которых спорт стал частью жизни. Депутат отметил важность системной работы по развитию спортивной инфраструктуры, которая делает занятия физкультурой доступными для горожан всех возрастов.
«Спорт – это не только медали и рекорды. Это здоровье, энергия, сила характера, умение работать в команде и никогда не останавливаться перед трудностями», – говорится в сообщении.
Белюков обратил внимание на роль тренеров, преподавателей и ветеранов спорта в воспитании молодого поколения великолукских спортсменов. Он также отметил, что занятия физической культурой способствуют формированию у детей и молодёжи активной жизненной позиции.
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