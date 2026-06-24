От ткацкого мастерства до ювелирного дела: какие мастер-классы пройдут на фестивале «Довмонт Псковский»
Какие мастер-классы ждут гостей фестиваля «Довмонт Псковский», который пройдёт 27 июня, рассказали в официальной группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: из официальной группы фестиваля в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: из официальной группы фестиваля в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: из официальной группы фестиваля в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: из официальной группы фестиваля в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: из официальной группы фестиваля в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: из официальной группы фестиваля в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: из официальной группы фестиваля в соцсети «ВКонтакте»
-
Фото: из официальной группы фестиваля в соцсети «ВКонтакте»
На фестивале исторической реконструкции «Довмонт Псковский» покажут средневековые ремёсла во всём их многообразии: от ткацкого мастерства до ювелирного дела, от кулинарии до традиционных танцев.
«Увлекательный мастер-класс найдётся для каждого, а самые активные, может быть, успеют посетить все», – отметили организаторы.
Фестиваль пройдёт в рамках проекта «Крепость земли Псковской» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В год юбилея Псковского музея вход на фестиваль будет свободным, вход на территорию Псковского кремля – согласно действующему прайсу. Полную программу можно увидеть по ссылке.
О главной идее фестиваля рассказал начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника Роман Коваль в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).
От ткацкого мастерства до ювелирного дела: какие мастер-классы пройдут на фестивале «Довмонт Псковский»
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