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Псковские педагоги провели выездную смену для учащихся Кикоинских классов в Полоцке

Сотрудники Псковского государственного университета организовали серию занятий для участников проекта «Кикоинские классы». Выездная смена состоялась на базе Полоцкой государственной гимназии № 2, объединив школьников из России и Беларуси. Специально для участия в Полоцк приехали ученики инженерно-экономического лицея из Великих Лук, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Доцент кафедры физики Михаил Яников и старший преподаватель кафедры математики и теории игр Дмитрий Лобарёв провели для учеников шестых классов занятие-практикум на тему «Физические основы хронометрии. Понимание времени в географических, химических и биологических процессах». В рамках практикума школьники своими руками изготавливали водяные, огненные и маятниковые часы. Кроме того, псковские и белорусские учёные организовали для ребят практикумы по измерению объёмов тел, занятия по робототехнике, обсудили развитие искусственного интеллекта и провели другие эксперименты.

Для участников также были организованы выездные исследовательские мероприятия: ребята посетили гидрологическую станцию, познакомились с работой местного водоканала, побывали в детском музее и музее боевой славы.

Начальник управления коммуникаций в сфере общего образования и организации приёма обучающихся ПсковГУ Дмитрий Лобарёв отметил важность подобных проектов для развития подрастающего поколения: «Ученики Кикоинских классов не только изучают традиционные школьные предметы, но и углублённо занимаются физикой, математикой, химией, биологией и географией. Они делают первые шаги в науке и решают прикладные задачи. Юные исследователи при этом не только узнают что-то новое, но и учатся взаимодействию в созидании будущего».

Проект «Кикоинские классы» реализуется с 2019 года. Сегодня он объединяет более 400 школьников в четырёх школах России и Беларуси. Проведённая летняя смена прошла в рамках программы развития регионального научно-образовательного математического центра «Северо-Западный центр математических исследований имени Софьи Ковалевской» на 2026 год.

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