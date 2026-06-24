Диетолог назвал самые полезные котлеты

16:58, 24 июня 2026, ПАИ

Самыми полезными для организма являются котлеты из свежего домашнего фарша, рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков, пишет aif.ru.

По его словам, оптимальный вариант – фарш, приготовленный самостоятельно из мяса с добавлением специй, лука и, возможно, яйца для улучшения клейкости. Соль добавляется по вкусу.

Диетолог отметил, что такой белковый продукт хорошо усваивается желудочно-кишечным трактом и приносит пользу организму.