Диетолог назвал самые полезные котлеты
Самыми полезными для организма являются котлеты из свежего домашнего фарша, рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков, пишет aif.ru.
По его словам, оптимальный вариант – фарш, приготовленный самостоятельно из мяса с добавлением специй, лука и, возможно, яйца для улучшения клейкости. Соль добавляется по вкусу.
Диетолог отметил, что такой белковый продукт хорошо усваивается желудочно-кишечным трактом и приносит пользу организму.
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