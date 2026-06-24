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Алексей Севастьянов: В Пскове выстроена системная работа по обновлению школ

Депутат Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов положительно оценил работу по модернизации образовательных учреждений Пскова. По его словам, городские власти выстроили системный подход к обновлению школ и последовательно реализуют планы, намеченные несколько лет назад. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

«Впечатление от увиденного исключительно позитивное. В прошлом году я скептически смотрел на эти планы, но сейчас вижу, что выполняются дорогостоящие и объёмные работы по ремонту фасадов и усилению фундаментов. Главе города и администрации большое спасибо: работа выстроена грамотно и системно», – отметил депутат.

Рабочий выезд в образовательные учреждения Пскова состоялся 24 июня с участием главы города Бориса Елкина, депутата Законодательного Собрания по избирательному округу № 1 Алексея Севастьянова и председателя Совета руководителей муниципальных образовательных учреждений Пскова, директора школы № 29 Елены Синёвой.

Участники посетили школы № 13 и 2, где в предыдущие годы благодаря федеральной программе модернизации школьных систем образования и национальному проекту «Молодёжь и дети» был проведён капитальный ремонт. В настоящее время за счёт городского бюджета продолжается поэтапное обновление фасадов и помещений, которые не вошли в основной объём работ.

Во второй школе участники выезда осмотрели обновлённые фасады и учебные кабинеты, где завершается косметический ремонт. В школе № 13 оценили объём предстоящих работ по капитальному ремонту фасадов, укреплению фундамента и устройству отмостки.

По словам Алексея Севастьянова, сегодня в городе ведётся планомерная работа по развитию образовательной инфраструктуры.

«Мы не зацикливаемся на одном учреждении, а каждый год решаем конкретные задачи, которые пять лет назад вошли в Народную программу партии «Единая Россия». Все проблемы ясны, есть чёткий план на последующие годы, поэтому сейчас дело остаётся за подрядчиками», – подчеркнул он.

Во время выезда также обсуждались перспективы капитального ремонта других образовательных учреждений, в том числе детских садов. Кроме того, на территории школы № 2 участники рассмотрели возможность установки современной воркаут-площадки.

Ранее сообщалось, что в школе № 13 в этом году проведут ремонт фасада, фундамента и отмостки здания. Соответствующие поручения во время контрольного выезда дал глава города Борис Елкин.

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Алексей Севастьянов: В Пскове выстроена системная работа по обновлению школ

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