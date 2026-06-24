Почти две тысячи псковичей должны проверить газовые счётчики до конца сентября

18:39, 24 июня 2026, ПАИ

1 933 абонента компании «Газпром межрегионгаз Псков» должны пройти поверку газовых счётчиков в третьем квартале 2026 года, сообщили ПАИ в пресс-службе организации.

По итогам первого полугодия срок поверки наступил у 3 747 абонентов. Из них 30 % не выполнили процедуру вовремя. В компании отмечают, что абоненты стали ответственнее: в первом квартале 2026 года этот показатель составлял около 39 %, а в аналогичном периоде 2025 года – 70 %.

Всего в Псковской области более 104 тысяч абонентов пользуются приборами учёта газа.

Информацию об окончании межповерочного интервала можно найти в паспорте прибора, в ежемесячной квитанции и в личном кабинете. Срок поверки отсчитывается не от установки счётчика, а от даты первичной поверки на заводе-изготовителе. Периодичность поверки индивидуальна и составляет от 4 до 12 лет.

Для проверки прибора необходимо обратиться в специализированную организацию. Результаты вносятся в федеральную государственную информационную систему «Аршин» в срок до 40 рабочих дней. После успешной поверки показания счётчика признаются действительными при наличии пломбы поставщика газа.

В компании рекомендуют поверять счётчики заранее: после окончания срока поверки объём потреблённого газа рассчитывается по нормативам, что, как правило, кратно увеличивает сумму в платёжках.