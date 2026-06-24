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Общество

Капремонт фасада школы № 2 завершился в Пскове

Глава Пскова Борис Елкин в рамках рабочего визита посетил школу № 2 в Пскове. Недавно в ней завершился капитальный ремонт фасада, контракт с подрядчиком закрыт, сообщил Борис Елкин в своём канале в MAX.

Фото здесь и далее из канала Бориса Елкина в MAX

«За последние годы здесь проделана огромная работа по обновлению здания. В этом году работы продолжились за счёт местного бюджета», – сказал Борис Елкин.

Напомним, что школа проходит масштабную модернизацию с 2024 года. В рамках капремонта была отремонтирована цокольная часть и крыльцо, заменены окна и двери, обновлены учебные кабинеты, туалеты и пищеблок, а также полностью заменены инженерные коммуникации.

«Теперь школа встречает учеников в обновлённых, комфортных и безопасных стенах», – подчеркнул глава города.

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