Капремонт фасада школы № 2 завершился в Пскове

19:03, 24 июня 2026, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в рамках рабочего визита посетил школу № 2 в Пскове. Недавно в ней завершился капитальный ремонт фасада, контракт с подрядчиком закрыт, сообщил Борис Елкин в своём канале в MAX.

«За последние годы здесь проделана огромная работа по обновлению здания. В этом году работы продолжились за счёт местного бюджета», – сказал Борис Елкин.

Напомним, что школа проходит масштабную модернизацию с 2024 года. В рамках капремонта была отремонтирована цокольная часть и крыльцо, заменены окна и двери, обновлены учебные кабинеты, туалеты и пищеблок, а также полностью заменены инженерные коммуникации.

«Теперь школа встречает учеников в обновлённых, комфортных и безопасных стенах», – подчеркнул глава города.