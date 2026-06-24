Народный фронт запускает опрос об эффективности борьбы с телефонными мошенниками

17:19, 24 июня 2026, ПАИ

Народный фронт проводит опрос россиян о том, насколько эффективно в стране ведётся борьба с телефонными мошенниками, сообщили ПАИ в объединении. Пройти его можно по ссылке.

В рамках опроса нужно рассказать о своём опыте столкновения с феноменом телефонного мошенничества, через какие каналы они пытались с вами связаться, периодичности их появления в вашем инфополе, а также эффективности мер противодействия со стороны государственных структур и финансовых организаций.

Опрос анонимный, все полученные данные будут использоваться только в обобщённом виде. Итоги исследования передадут в профильные федеральные органы власти.