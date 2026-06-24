Соревнования по водному многоборью прошли в Псковской области

18:19, 24 июня 2026, ПАИ

Соревнования по водному многоборью среди поисково-спасательных отрядов Пскова, Гдова и Великих Лук аварийно-спасательной службы Псковской области прошли в акватории реки Великой сегодня, 24 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

После жеребьёвки участники приступили к выполнению этапов «Прохождение дистанции на маломерном судне», «Спасение на воде» и «Водолазный».

Как отметили в ведомстве, высокий уровень подготовки соревнований и профессионализм псковских спасателей отметили начальник управления специальных программ правительства Псковской области Юрий Грязнов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области (по антикризисному управлению) Артур Бугаев и руководитель Россоюзспаса Николай Сучков.

По итогам прохождения всех этапов водного многоборья победила команда поисково-спасательного отряда города Великие Луки, второе место заняла команда из Гдова, третье – спасатели из Пскова.