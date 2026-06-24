Фестиваль «Ромашковое поле» пройдёт 5 июля

19:27, 24 июня 2026, ПАИ

Фестиваль «Ромашковое поле» пройдёт в Бежаницком округе 5 июля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Программа мероприятия разнообразна – от семейных активностей до исторических реконструкций и музыкальных выступлений. Площадкой проведения станет территория Историко-культурного центра Философовых.

Праздник стартует в 14:00. С этого времени для посетителей будут работать аттракционы и ярмарка. В рамках праздника будет действовать исторический лагерь: гости смогут понаблюдать за средневековыми боями, посетить мастер‑классы по владению средневековым оружием и сделать памятные снимки в доспехах в фотозоне.

В 15:00 состоится парад детских колясок, а затем пройдёт торжественная церемония награждения семей из Бежаницкого округа.

Любителей народной музыки приглашают на концертную программу в 16:00: перед зрителями выступит ансамбль русской песни «Цветной Иван» вместе с солистами Идрицкого дома культуры.

В 17:30 зрителей ждёт дефиле участников клуба в исторических доспехах.

Завершит праздничную программу в 18:00 концерт исполнителя бардовской песни Ивана Егорова.