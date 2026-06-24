Резонансное уголовное дело о стрельбе в центре Печор направили в суд

19:43, 24 июня 2026, ПАИ

Прокурор Печорского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении печерянина, который обвиняется в причинении лёгкого вреда здоровью с применением огнестрельного оружия (пункт «в» части 2 статьи 115 УК РФ). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что инцидент произошёл в апреле 2026 года в центре Печор. На почве конфликта, связанного с незаконным увольнением беременной работницы, между мужчиной и его бывшим работодателем возникла драка. В ходе потасовки оба упали на землю.

Поднявшись первым, бывший руководитель достал огнестрельное оружие ограниченного поражения ОСА и произвёл выстрел. Однако пуля попала не в оппонента, а в его девушку, которая также находилась на месте происшествия. Пострадавшая получила огнестрельное ранение живота, квалифицированное как лёгкий вред здоровью.

Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому, – лишение свободы на срок до двух лет. Уголовное дело направлено прокурором для рассмотрения мировому судье.