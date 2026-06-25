Дни – короче, ночи – длиннее: Пëтр Солнцеворот наступил по народному календарю

07:29, 25 июня 2026, ПАИ

Преподобного Петра Афонского, или Солнцеворота, как его прозвали на Руси, чествуют сегодня, 25 июня. Об этом пишет портал calend.ru.

С этого дня солнце укорачивает свой ход, дни становятся короче, а ночи – длиннее. Приближается самая жаркая середина лета.

У огородников сегодня принято высаживать последнюю рассаду и семена. До обеда сеяли белое зерно (например, пшеницу или овёс). После обеда – чёрное (гречу).

Также в этот день ходили на рыбалку и готовили блюда из рыбы. Главным из них была наваристая уха.