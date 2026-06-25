Учëные зафиксировали опасный рост теплового стресса

07:50, 25 июня 2026, ПАИ

Интенсивность и продолжительность теплового стресса во всём мире увеличились. Это, в свою очередь, негативно сказывается на здоровье людей, сообщает метеоцентр «Фобос» со ссылкой на журнал Nature Climate Change.

Как следует из данных Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, тепловой стресс является основной причиной смертности, связанной с погодными условиями. Она возникает из-за перегрева организма под воздействием высоких температур. Часто это происходит в сочетании с другими факторами, такими как высокая влажность.

Жара может усугубить уже имеющиеся сердечно-сосудистые, респираторные и психические заболевания. Особенно явно это проявляется у тех, кто работает на открытом воздухе, и у городских жителей.