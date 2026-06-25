ИИ не может быть субъектом преступления – эксперт

08:30, 25 июня 2026, ПАИ

Искусственный интеллект не может быть субъектом преступления. Это связано с тем, что несмотря на автономность, он не обладает сознанием и волей. Об этом заявил на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) заместитель министра юстиции РФ Вадим Фёдоров.

Он уточнил, что для установления ответственного за вред необходимо чëтко обозначить обязанности между разработчиками, операторами систем, владельцами сервисов и т. д. Его слова приводит РИА Новости.

Замминистра юстиции также напомнил, что в России идёт работа над проектом закона об искусственном интеллекте.