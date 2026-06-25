Пропавшую в Псковской области 65-летнюю пенсионерку нашли живой

08:12, 25 июня 2026, ПАИ

65-летнюю Надежду Назаренко (Котенькову), которая пропала в посёлке Заплюсье Плюсского района, нашли живой. Об этом ПАИ сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Псковской области.

С 20 июня её местонахождение оставалось неизвестным. «Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – написал инфорг отряда.

Напомним, что в регионе продолжается поиск 68-летнего Виктора Ильина и 23-летней Анны Вышловой (Санкт-Петербург – Великие Луки).