Печорский ансамбль сето «Птенцы» участвует в III Всероссийской детской фольклориаде

08:52, 25 июня 2026, ПАИ

Печорский детский этнографический ансамбль сето «Птенцы» участвует в III Всероссийской детской фольклориаде, которая стартовала в Уфе. Об этом пишет газета «Печорская правда».

Всероссийская детская фольклориада объединила тысячу участников и 80 коллективов со всей страны. В течение нескольких дней юные таланты будут показывать культурное многообразие своих регионов.

Торжественному открытию предшествовал хоровод дружбы, символизирующий единство народов большой страны, а после был общий башкирский танец. Коллективы заранее получили видеоролик с движениями, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.