Прямой эфир из медиацентра ПАИ: как сдать оружие и получить компенсацию

14:02, 25 июня 2026, ПАИ

Брифинг, посвящённый контролю за оборотом гражданского оружия, проходит в медиацентре ПАИ.

Как владельцы оружия могут передать его для нужд СВО, как проходит утилизация на возмездной основе, в какие сроки выплачивается компенсация и какие меры применяются к тем, кто сдал оружие при незначительных правонарушениях?

На эти и другие вопросы отвечает заместитель начальника Управления Росгвардии по Псковской области – начальник центра лицензионно-разрешительной работы Василий Софин.