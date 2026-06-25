Нацпарк «Себежский» продолжает инвентаризацию видов фауны

19:59, 25 июня 2026, ПАИ

В национальном парке «Себежский» продолжается инвентаризация списков видов фауны Ремдовского заказника. На текущий момент готовы списки млекопитающих, птиц, амфибий и рептилий, рыб и круглоротых, на очереди списки беспозвоночных, сообщили ПАИ специалисты нацпарка.

По словам учёных, нынешние списки неокончательные и будут расширены. Есть основания говорить о новых находках в ближайшие годы.

«Работая над перечнями видов, мы параллельно создаём список тех животных, которые ещё официально не зафиксированы на территории заказника, хотя есть большая вероятность их присутствия там. Благодаря направленной работе в будущем мы надеемся закрыть эти пробелы. Такой опыт у нас уже есть на других ООПТ», – рассказала научный сотрудник парка Кулебякина Елена.

Вклад в эту работу может внести информация, полученная от наблюдателей, натуралистов и всех людей, которые встречают различных животных во время своего пребывания в дикой природе.

«Учёные, работающие в Академии наук, называют нас, учёных, работающих на ООПТ, своими глазами и ушами. Потому что у них не всегда есть возможность попасть в природу в те периоды, когда выезжаем мы. Благодаря таким нашим выездам мы порой обнаруживаем новые находки даже для региона. В свою очередь, мы также не можем находиться в природе постоянно, и, естественно, многие виды от нас ускользают. Поэтому наши глаза, и уши, и ноги на территории – это инспекторский состав, туристы, натуралисты из числа местных жителей, сторонние исследователи. Информация, полученная от них, крайне ценна и может внести огромный вклад в изучение мирового биоразнообразия», – добавила специалист.

Учёные приглашают всех заинтересованных принять участие в пополнении информации о животном мире Ремдовского заказника и напоминают, как надо действовать при встрече с привлёкшим внимание видом.

«Первое правило – оценить собственную безопасность. Не следует причинять вред ни себе, ни встреченному животному. Если ситуация безопасна для обеих сторон, необходимо зафиксировать краткую информацию о встрече. Далее информацию в формате «кто, где, когда» (кто найден и кто нашёл, в какую дату и в каком месте) можно передавать специалистам. Идеально, если у вас есть с собой телефон или камера, которые позволяют сделать фото и определить чёткие координаты места. Фотографии по возможности лучше сделать в разных ракурсах, особенно это актуально для насекомых. И если ваши снимки позволяют чётко определить вид, поздравляем: вы можете стать первооткрывателем!» – отметили специалисты.

Информацией можно поделиться на интернет-платформах, посвящённых биоразнообразию, или передать напрямую в национальный парк по электронной почте kulebjakina_oopt@mail.ru.