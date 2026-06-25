Борис Елкин посетил Псковский завод механических приводов

20:53, 25 июня 2026, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин посетил с рабочим визитом Псковский завод механических приводов. Сейчас здесь производится продукция от мотор‑барабанов и редукторов до фланцев и горячих штамповок. Товары поставляют по всей России и в соседние государства, сообщил Боис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.

«О том, какие вызовы сейчас преодолевают крупные предприятия, и о других насущных вопросах поговорили на встрече с главным акционером предприятия Игорем Савицким. Проблема с кадрами и спросом, безусловно, имеет место, но руководство завода заботится о сохранении персонала и успешно осваивает новые пути развития», – сказал Борис Елкин.

На предприятии развился целый промышленный комплекс: арендные площади под цеха, бар безалкогольных и слабоалкогольных напитков, место общепита, локации для проведения мероприятий и отдыха на свежем воздухе. С заводом сотрудничает много стабильных арендаторов, отметил глава Пскова.

«Сегодняшние результаты предприятия – это труд коллектива и продуманная стратегия развития, за которыми стоит большой потенциал», – заключил глава Пскова.