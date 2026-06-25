Минфин прогнозирует полный переход российских компаний на ИИ

20:16, 25 июня 2026, ПАИ

Замминистра финансов России Иван Чебесков на пленарной сессии годового собрания Евразийского банка развития сообщил, что более 70 % российских компаний уже применяют искусственный интеллект (ИИ) в своей работе. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в ближайшее время этот показатель достигнет 100 %.

Иван Чебесков подчеркнул, что для дальнейшего развития необходимы элементы технологического суверенитета. Он также отметил важность технологических решений для бизнеса.

Ранее сообщалось, что IV Межрегиональная конференция «Регулируемые закупки. Новая эра. Кто победит – разум или технологии?» прошла в Пскове.