День молодёжи отметят в Изборске

20:47, 25 июня 2026, ПАИ

День молодёжи пройдёт 27 и 28 июня в Изборске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

По словам организаторов, участники праздника разберутся в молодёжном сленге на выставке «Отроки и зумеры», запустят «дрель-маховик», помнут лён и накрутят нить на веретено на мастер-классе во дворике выставочного зала. В Изборской крепости можно стать участниками средневековых настольных игр, пройти испытания на силу и ловкость, изучить следы обитателей Изборско-Мальской долины.

27 и 28 июня все желающие могут посетить выставку и принять участие в интерактивной экскурсии-диалоге (начало в 15:00).

27 июня в Изборской крепости пройдёт ряд мероприятий:

с 10:30 до 16:30 – «Чудесное путешествие», игра – путешествие из Корсуни, священного для России места, в Изборск, место зарождения российской государственности и паломничества к православным святыням;

с 10:30 до 13:00 – средневековая настольная игра «Алькерк»;

с 13:00 до 16:30 – художественный мастер-класс «Родные просторы»;

с 14:00 до 16:30 – «Юный следопыт», где познакомят с обитателями долины и научат распознавать их следы.

28 июня мероприятия в Изборской крепости продолжатся:

с 10:30 до 16:30 – «Путешествие из Изборска в Царьград», игра – путешествие по знаменитому пути «из варяг в греки»;

с 10:00 до 13:30 – средневековая игра «Мельница»;

с 14:00 до 16:30 – «Богатырские забавы», где можно поразгадывать секретные шифры, поучаствовать в перетягивании канаты и в других активностях;

с 13:00 до 16:30 – мастер-класс по плетению игрушки из травы «Журавушка».

В субботу Изборская крепость будет открыта до 20:00, а на Трувором городище около 22:00 можно полюбоваться закатом.

Ранее сообщалось, что День молодёжи в Пскове начнётся с прогулки молодых мам, а центральной площадкой празднования 27 июня станет Финский парк.