В Дедовичах задержали женщину, подозреваемую в двух кражах

14:37, 25 июня 2026, ПАИ

В Дедовичах задержали 33-летнюю местную жительницу, подозреваемую в совершении двух краж из квартир на улице Энергетиков. Похищенное изъяли, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в июне женщина проникла в две квартиры и похитила сотовый телефон и деньги. Потерпевшие обратились в полицию.

Сотрудники МО МВД России «Дедовичский» установили подозреваемую – неработающую местную жительницу. Она дала признательные показания.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до двух лет. Следствие проверяет возможную причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям.