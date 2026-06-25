Через всю страну на велосипеде: псковский путешественник рассказал о главной трудности в пути

15:18, 25 июня 2026, ПАИ

Житель Пскова Дмитрий Жуков отправился в велопутешествие до Владивостока. Об этом он рассказал в своей группе «Велик и рюкзак» в соцсети «ВКонтакте».

Дмитрий Жуков выехал из Пскова 1 мая. Маршрут проходит через множество регионов, городов и часовых поясов: Тверь, Ярославль, Кострома, Киров, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Благовещенск, Хабаровск, Владивосток.

«Проехать через всю страну на велосипеде – больше чем мечта. Необходимость доказать, что человек может всё, что нет преград, что сила духа не имеет границ. Посмотреть страну, разнообразие её природы, городов, людей. Увидеть реки, озёра, степи, горы, названия которых мы знаем со школы, но никогда не видели», – поделился он.

Сегодня, 25 июня, наступил 56-й день велопутешествия. Дмитрий Жуков рассказал, как справляется с одним из главных вызовов – нехваткой воды.

«Утром по холодку катиться очень приятно. Даже подъёмы не кажутся такими уж неприступными. Крутишь себе и крутишь, сил много, улыбка до ушей. Но постепенно начинает заканчиваться вода – думаешь, где бы взять? И тут бац – дальнобойщик стоит на обочине и машет из кабины. Спрашивает, не из Пскова ли я еду. Разговорились. Александр оказался из Белоруссии. Залил мне полные баки воды. Спасибо», – рассказал он.

Проехав поворот на Могочу, Семиозерный и Амазар, велопутешественник заехал на заправку.

«Наполняю баки водой – и в кусты, ставить палатку. Проехал 132 (7 829) километра за 7:22 в седле», – подытожил Дмитрий Жуков.