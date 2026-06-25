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Как новый российский самолёт впервые поднялся в небо: видео полёта

Первый полёт опытного образца модернизированного учебно-боевого самолёта Як-130М состоялся на Иркутском авиационном заводе. Машину пилотировал экипаж в составе лётчика-испытателя 1-го класса Александра Гуськова и заслуженного лётчика-испытателя Андрея Воропаева, сообщается в официальном Telegram-канале ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» госкорпорации «Ростех».

Видео из официального Telegram-канала ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» госкорпорации «Ростех»

Полёт продолжался около 50 минут на высотах до двух тысяч метров и скоростях до 600 километров в час. Замечаний к самолёту нет, полётное задание выполнено полностью.

Як-130М создали на базе серийного учебно-боевого самолёта Як-130, который эксплуатируется ВКС России и ВВС ряда стран Европы, Азии и Африки. Внешне он сохранил узнаваемый облик, но получил новые характеристики. Машина оснащена современной радиолокационной станцией и расширенным комплексом вооружений, включая средства поражения классов «воздух-воздух» и «воздух-земля».

Фото из официального Telegram-канала ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» госкорпорации «Ростех»

Как отметили в Ростехе, обновлённый самолёт может выполнять не только учебно-тренировочные, но и полноценные боевые задачи – уничтожение наземных и воздушных целей, в том числе тяжёлых беспилотников – в любых погодных условиях, днём и ночью.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Геннадий Абраменков назвал первый полёт важным этапом развития отечественной учебно-боевой авиации. В ноябре 2025 года прототип Як-130М был представлен на авиасалоне Dubai Airshow, где вызвал интерес у стран, уже эксплуатирующих Як-130, а также у новых потенциальных заказчиков.

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